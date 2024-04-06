Гол Роналдо принес клубу Карпина ничью в матче с худшей командой РПЛ
Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев голы забили Егор Голенков (1-я минута) и Роналдо (45+5). У гостей отличились Кирилл Кравцов (7) и Сауль Гуарирапа (35).
23-летний Роналдо забил дебютный гол в составе «Ростова». Бразилец, полное имя которого Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, перешел в российский клуб из болгарского «Левски» в январе.
Подопечные Валерия Карпина набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками расположился на последней, 16-й строчке.
В следующем туре «Ростов» 14 апреля в гостях сыграет с воронежским «Факелом», «Сочи» днем ранее примет московский «Спартак».
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