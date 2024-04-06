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Гол Роналдо принес клубу Карпина ничью в матче с худшей командой РПЛ

Гол Роналдо принес «Ростову» ничью в матче против «Сочи» в РПЛ
Встреча «Ростова» и «Сочи» завершилась со счетом 2:2. Бразильский форвард Роналдо, перешедший в «Ростов» в январе из болгарского «Левски», забил дебютный гол в России
Футболист &laquo;Ростова&raquo; Роналдо
Футболист «Ростова» Роналдо (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Егор Голенков (1-я минута) и Роналдо (45+5). У гостей отличились Кирилл Кравцов (7) и Сауль Гуарирапа (35).

23-летний Роналдо забил дебютный гол в составе «Ростова». Бразилец, полное имя которого Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, перешел в российский клуб из болгарского «Левски» в январе.

Подопечные Валерия Карпина набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками расположился на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 14 апреля в гостях сыграет с воронежским «Факелом», «Сочи» днем ранее примет московский «Спартак».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов ФК Сочи
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