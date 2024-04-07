Родители Евгения Малкина не сдержали слез после его дубля в матче НХЛ с «Тампой»

Родители Малкина не сдержали слез после его дубля в матче НХЛ с «Тампой»

Малкин забил два гола «Тампе». После его второй шайбы в трансляции показали Владимира и Наталью Малкиных, вытиравших слезы. Тренер «Питтсбурга» заявил, что Малкин всегда хочет быть на высоте, когда его родители приходят на матч

Евгений Малкин (Фото: Charles LeClaire / USA Today Sport / Reuters)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», на котором присутствовали его родители.

Игра в Питтсбурге в субботу завершилась со счетом 5:4. Малкин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. После второго гола россиянина в трансляции показали его родителей, Наталью и Владимира Малкиных, которые в тот момент вытирали слезы на глазах.

Видео: Sportsnet

Родители Малкина в конце марта приехали в США впервые за пять лет. В обеих играх, когда они были на трибуне, хоккеист оформил дубль, отмечает The Hockey News.

«Семья много значит для Джино, — сказал тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Когда его родители в городе, мне кажется, он точно хочет быть на высоте».

Малкину 37 лет, он забросил 25 шайб и сделал 37 передач в 77 играх сезона.