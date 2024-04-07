Большунов уступил Коростелеву и Червоткину в масс-старте на Кубке России

Большунов проиграл Коростелеву и Червоткину в масс-старте на Кубке России

Савелий Коростелев опередил Александра Большунова на 14,8 секунды. Елена Вяльбе после гонки назвала Коростелева «королем горы» и заявила, что его победа стала неожиданной. У женщин в гонке победила 18-летняя Алина Пеклецова

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Савелий Коростелев стал победителем масс-старта на 10 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Коростелев преодолел дистанцию за 29 минут 29,3 секунды, опередив на 9,2 секунды Алексея Червоткина и на 14,8 секунды — трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Сегодня король горы — Савелий Коростелев. Для меня это неожиданно, он же первый раз шел в гору. И он тоже не легкий, я бы больше ставила на Червоткина», — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует «Матч ТВ».

После гонки Большунов назвал масс-старт в гору самой сложной гонкой и отметил, что для него главным «было все‑таки доехать до финиша и спокойно полежать после финишной черты».

В женском масс-старте победила 18-летняя Алина Пеклецова (32 минуты 33,8 секунды), второе место у Вероники Степановой (+48,0), третьей стала Анастасия Кулешова (+1.2,8).

Масс-старты завершили программу Кубка России.