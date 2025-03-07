Российский чемпион КХЛ стал участником обмена в НХЛ
Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» обменял российского форварда Никиту Гребенкина в «Филадельфию Флайерз». Об этом сообщили журналисты Крис Джонстон (The Athletic) и Эллиотт Фридман (Sportsnet) в соцсети Х.
Вместе с 21-летним Гребенкиным «Флайерз» получили право выбора в первом раунде драфта 2026 года. «Торонто» достались канадский форвард Скотт Лоутон, а также драфт-пики в четвертом и шестом раундах.
Гребенкин в прошедшем сезоне помог магнитогорскому «Металлургу» завоевать Кубок Гагарина, после чего отправился в «Торонто», который выбрал россиянина на драфте 2022 года в пятом раунде под общим 135-м номером.
В нынешнем сезоне Гребенкин дебютировал в НХЛ, сыграв семь матчей за «Торонто» (без набранных очков), но в основном выступал за фарм-клуб в АХЛ, где набрал 21 (9+12) очко в 39 встречах.
На счету 30-летнего Лоутона 27 (11+16) очков в 60 встречах в нынешнем сезоне.
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