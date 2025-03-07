Ветеран футбольного «Зенита» Храповицкий умер в возрасте 89 лет

Нападающий Вадим Храповицкий играл за «Зенит» в 1957-1964 годах, после завершения карьеры несколько лет работал в клубе вторым тренером

Вадим Храповицкий (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Бывший футболист «Зенита» Вадим Храповицкий скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

В ленинградском «Зените» нападающий выступал в 1957-1964 годах. Провел 144 матчей и забил 35 голов. Также он играл за «Трудовые резервы» (Лениград), ОДО (Петрозаводск), «Авангард» (Ленинград) и «Шахтер» (Караганда).

В составе сборной СССР Храповицкий стал победителем футбольного турнира III Международных игр молодежи.

Игровую карьеру он завершил в 1967 году.

С 1976-го Храповицкий шесть лет работал в тренерском штабе «Зенита», помог команде завоевать медали чемпионата СССР. В 1988-м он еще на полтора года вернулся в команду.