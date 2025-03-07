Вратаря отстранили на 6 матчей за удар соперника ногой в голову в Кубке Англии

Вратаря отстранили на 6 матчей за удар соперника в голову в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» голкипер «Миллуолла» Лиам Робертс в единоборстве нанес сопернику удар ногой в голову и получил за это красную карточку

Фото: David Klein / Reuters

Вратарь «Миллуолла» Лиам Робертс дисквалифицирован на шесть матчей за его грубый фол во время игры 1/8 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Англии (FA).

Встреча состоялась 1 марта. На 6-й минуте Робертс получил красную карточку, когда в единоборстве пытался опередить футболиста соперников Жан-Филиппа Матета и нанес ему удар ногой в голову в прыжке.

Игра была остановлена примерно на 10 минут, пока французу оказывали помощь. Матета унесли на носилках, в больнице ему наложили 25 швов из-за серьезной рваной раны левого уха.

Изначально он получил трехматчевую дисквалификацию, но сейчас FA решила отстранить голкипера на шесть игр.

«Миллуолл» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по значимости английского дивизиона.