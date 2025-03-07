Вратаря отстранили на 6 матчей за удар соперника в голову в Кубке Англии
Вратарь «Миллуолла» Лиам Робертс дисквалифицирован на шесть матчей за его грубый фол во время игры 1/8 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Англии (FA).
Встреча состоялась 1 марта. На 6-й минуте Робертс получил красную карточку, когда в единоборстве пытался опередить футболиста соперников Жан-Филиппа Матета и нанес ему удар ногой в голову в прыжке.
Игра была остановлена примерно на 10 минут, пока французу оказывали помощь. Матета унесли на носилках, в больнице ему наложили 25 швов из-за серьезной рваной раны левого уха.
Изначально он получил трехматчевую дисквалификацию, но сейчас FA решила отстранить голкипера на шесть игр.
«Миллуолл» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по значимости английского дивизиона.
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