Вратаря удалили в Кубке Англии за удар в прыжке соперника в голову
Вратарь «Миллуолла» Лиам Робертс заработал удаление в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» за грубый фол.
На первых минутах Робертс в единоборстве пытался опередить футболиста соперников Жан-Филиппа Матета и нанес ему удар ногой в голову в прыжке.
Игра была остановлена примерно на 10 минут, пока французу оказывали помощь. После этого Матета унесли на носилках и заменили.
Судья же, прибегнув к помощи видеоассистента рефери (VAR), показал Робертсу красную карточку (8-я минута).
Встреча в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кристал Пэлас».
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