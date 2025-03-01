Футболиста «Кристал Пэлас» унесли на носилках после удара в голову от вратаря

Вратаря удалили в Кубке Англии за удар в прыжке соперника в голову

В начале матча 1/8 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» голкипер «Миллуолла» Лиам Робертс в единоборстве нанес сопернику удар ногой в голову. Того позднее унесли на носилках

Фото: David Klein / Reuters

Вратарь «Миллуолла» Лиам Робертс заработал удаление в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» за грубый фол.

На первых минутах Робертс в единоборстве пытался опередить футболиста соперников Жан-Филиппа Матета и нанес ему удар ногой в голову в прыжке.

Игра была остановлена примерно на 10 минут, пока французу оказывали помощь. После этого Матета унесли на носилках и заменили.

Судья же, прибегнув к помощи видеоассистента рефери (VAR), показал Робертсу красную карточку (8-я минута).

Встреча в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кристал Пэлас».