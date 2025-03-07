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Александра Емельяненко прооперируют в НИИ Склифосовского

Боец ММА из-за травмы спины выбыл из строя минимум на десять месяцев. 43-летний спортсмен ранее сообщил, что межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг» и у него отнялись ноги
Александр Емельяненко
Александр Емельяненко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Боец ММА Александр Емельяненко перенесет операцию из-за травмы спины в НИИ имени Н.В. Склифосовского. Об этом он сообщил ТАСС.

Накануне 43-летний спортсмен сообщил, что межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг» и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления.

«Если встану, то ноги не держат, поэтому катаюсь на таком транспортном кресле (инвалидная коляска), восстанавливаюсь. Не все так плохо. Сейчас поеду в институт Склифосовского, будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», — сказал Емельяненко.

По словам бойца, карьеру завершать он не собирается. «Я еще удивлю вас своими боями и победами. Буду стараться быстрее [вернуться]. Держим кулаки, ждем моих побед», — добавил он.

У Емельяненко на 29 марта в Минске был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.

В последнем поединке в декабре 2024-го Емельяненко за 36 секунд победил Алексея Гончарова на турнире NFL в Ингушетии.

На счету Емельяненко 29 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА.

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смешанные единоборства (ММА) Александр Емельяненко
Александр Емельяненко фото

Александр Емельяненко

спортсмен, боец смешанных единоборств
2 августа 1981 года
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