Губерниев обвинил Вяльбе во вранье про срезанную на шоу-гонке дистанцию

По словам Губерниева, 59 участников преодолели одну и ту же дистанцию, и только Вяльбе срезала, а сейчас «придумывает и врет» по то, что пробежала круг, который ей показали организаторы

Дмитрий Губерниев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе срезала дистанцию во время шоу-гонки на чемпионате страны в Казани, а сейчас хочет это скрыть.

Шоу-эстафета, в которой приняли участие действующие спортсмены, тренеры, сервисмены и дети, состоялась 6 марта. Победу одержала команда с 56-летней Вяльбе в составе. Трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку. При этом, согласно протоколу, она пробежала свой этап быстрее действующих спортсменов.

Журналист и спортивный блогер Иван Докукин раскритиковал Вяльбе, заявив, что она срезала дистанцию. После этого глава ФЛГР подчеркнула, что на своем этапе она полностью преодолела круг, который ей показали организаторы.

По словам Губерниева, 59 из 60 участников бежали один и тот же круг в 1,9 км, который Вяльбе срезала. «Все это видели. Ни у оргкомитета, ни у болельщиков на трибунах не было информации, что у нее специальный круг. Сейчас Вяльбе придумывает и врет, а все жополизы поддакивают», — заявил Губерниев.

Комментатор назвал объяснения, что у Вяльбе был «свой круг», враньем. «После того как поднялся большой шум, они взяли один из комментариев в чате, якобы Елена Валерьевна великая, но старенькая, и у нее, наверное, был свой круг», — добавил Губерниев.

В заключение он пристыдил Вяльбе. «Очень некрасиво сейчас со стороны Елены Валерьевны, обидевшей детей и их родителей, таким образом заметать следы после золотой медали. Это некрасиво и мерзко. Как вам не стыдно, Елена Валерьевна?» — сказал Губерниев.