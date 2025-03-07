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Вяльбе ответила на обвинения в срезе дистанции на шоу-гонке в Казани

Вяльбе — на обвинения в срезе на гонке в Казани: я ехала по указанному мне кругу
Команда с Вяльбе в составе выиграла шоу-эстафету на чемпионате России. Вяльбе подчеркнула, что пробежала круг, который ей показали организаторы
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в ответ на обвинение в срезании дистанции во время шоу-гонки на чемпионате страны в Казани заявила «Матч ТВ», что пробежала круг, который показали ей организаторы.

Шоу‑гонка на чемпионате России, в которой приняли участие действующие спортсмены, тренеры, сервисмены и дети, состоялась 6 марта. Победу одержала команда с 56-летней Вяльбе в составе. Трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку, при этом, согласно протоколу, она пробежала свой этап быстрее действующих спортсменов, например Александра Большунова.

После этого журналист и спортивный блогер Иван Докукин в телеграм-канале раскритиковал Вяльбе, заявив, что она срезала дистанцию. Редактор Sports.ru Наталья Марьянчик предположила, что Вяльбе случайно перепутала трассу.

«На этом этапе у женщин был свой круг. Я по нему и ехала. Так как вторая женщина‑тренер не побежала, я была одна», — рассказала Вяльбе.

По словам Вяльбе, она полностью преодолела круг, который ей показали. «У меня был свой круг, который мне до этого показали организаторы соревнований», — добавила глава ФЛГР.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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