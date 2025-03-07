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Футболист ЦСКА Пьянич рассказал, что удивился разнообразию русского мата

Боснийский полузащитник, который выступает за ЦСКА с сентября прошлого года, отметил, что ему нужно еще чуть-чуть времени, чтобы выучить русский язык
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал в интервью «Чемпионату» о своем прогрессе в изучении русского языка и отметил, что его удивило разнообразие нецензурной речи.

Бывший футболист «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. В 12 матчах за российский клуб 34-летний Пьянич отметился одной голевой передачей.

«Понимаю я уже гораздо больше. Ваш язык похож на балканские — некоторые слова я понимаю сразу. Мне нужно еще чуть-чуть времени, но я продвигаюсь. В команде стараюсь разговаривать на русском языке», — сказал Пьянич.

По словам Пьянича, русский мат он уже выучил. «Я был удивлен, насколько русский мат разнообразен, но его наличие — это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр все то же самое», — отметил босниец.

Пьянич рассказал, что хочет добавить русский в копилку к тем языкам, которые он уже знает. «А их в сумме семь», — добавил футболист.

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Футбол ФК ЦСКА Миралем Пьянич
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