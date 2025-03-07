В сборной Бразилии объяснили невызов капитана «Зенита»

Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии, но в окончательном списке его не оказалось. Также защитник попал в расширенный состав сборной России

Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Отсутствие капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном составе сборной Бразилии на ближайшие матчи связано исключительно с решением главного тренера. Об этом «РИА Новости» заявил исполнительный директор национальной команды Родриго Каэтано.

«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», — сказал Каэтано.

Защитник был включен в расширенный состав сборной Бразилии, но в окончательном списке его не оказалось. Бразильцы в марте сыграют два матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).

Сантос получил российское гражданство в октябре прошлого года. В сборной Бразилии он стал чемпионом Олимпиады-2016, провел один товарищеский матч за главную команду в 2016 году.

Капитан «Зенита» также был включен в расширенный состав сборной России. Окончательный состав на мартовский сбор пока неизвестен. У команды Валерия Карпина запланирован домашний товарищеский матч с Замбией.