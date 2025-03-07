 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В сборной Бразилии объяснили невызов капитана «Зенита»

В сборной Бразилии объяснили решением тренера невызов Сантоса из «Зенита»
Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии, но в окончательном списке его не оказалось. Также защитник попал в расширенный состав сборной России
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Отсутствие капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном составе сборной Бразилии на ближайшие матчи связано исключительно с решением главного тренера. Об этом «РИА Новости» заявил исполнительный директор национальной команды Родриго Каэтано.

«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», — сказал Каэтано.

Защитник был включен в расширенный состав сборной Бразилии, но в окончательном списке его не оказалось. Бразильцы в марте сыграют два матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).

Вызванный Карпиным на сбор Дуглас Сантос не попал в сборную Бразилии
Спорт
Дуглас Сантос

Сантос получил российское гражданство в октябре прошлого года. В сборной Бразилии он стал чемпионом Олимпиады-2016, провел один товарищеский матч за главную команду в 2016 году.

Капитан «Зенита» также был включен в расширенный состав сборной России. Окончательный состав на мартовский сбор пока неизвестен. У команды Валерия Карпина запланирован домашний товарищеский матч с Замбией.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Дуглас Сантос сборная Бразилии по футболу
Материалы по теме
В «Зените» заявили о попытке подписать пойманного на допинге Поля Погба
Спорт
Кто из бразильских футболистов выступал за сборную России
Спорт
Чемпиона Олимпиады в составе Бразилии вызвали в сборную России по футболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Bloomberg назвал человека в Вашингтоне с позицией жестче, чем у ТрампаПолитика, 11:56
Названы самые популярные направления для отдыха в России 8 мартаНедвижимость, 11:48
«Держитесь за замечательные компании»: 4 ошибки Уоррена БаффеттаPro, 11:45
Хинштейну вручили Почетный знак директора РосгвардииПолитика, 11:44
Курс биткоина отреагировал падением на указ Трампа о крипторезерве СШАКрипто, 11:40
Power Slap. Как глава UFC «украл» проект по пощечинам у блогера из РоссииСпорт, 11:38
В сборной Бразилии объяснили невызов капитана «Зенита»Спорт, 11:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
На Украине заявили об отключении доступа к спутниковым снимкам MaxarПолитика, 11:28
Из-за рекордного тепла в Московском регионе полностью растаял снегОбщество, 11:26
Польский волейбольный клуб снялся с турнира в ОАЭ из-за участия россиянСпорт, 11:13
Американские «стратеги» B-52 впервые отбомбились на учениях в ФинляндииПолитика, 11:12
Москва заявила о «разных сценариях» при неуплате Ереваном взноса в ОДКБПолитика, 11:08
Кадры, договоры, нормы: как «Технониколь» свела документы в одну системуPro, 11:03