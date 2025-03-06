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Вызванный Карпиным на сбор Дуглас Сантос не попал в сборную Бразилии

Бразильцы в марте проведут два матча в отборочном турнире ЧМ-2026. Дуглас Сантос был в расширенном составе, но в окончательный не попал. Также бразильца с российским паспортом включил в расширенный состав Валерий Карпин
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, попавший в расширенные составы сборных Бразилии и России, не включен в окончательную заявку национальной команды на родине. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF) в соцсети X.

Бразильцы в мартовскую паузу сыграют два матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).

При этом в окончательный состав вошел Неймар, который не играл за сборную с октября 2023 года — тогда в матче с Уругваем он получил тяжелую травму колена.

Чемпиона Олимпиады в составе Бразилии вызвали в сборную России по футболу
Спорт
Дуглас Сантос

Бразильцы занимают пятое место после 12 матчей. Напрямую на турнир квалифицируются шесть из десяти сборных.

Окончательный состав сборной России на мартовский сбор пока неизвестен. У команды Валерия Карпина запланирован домашний товарищеский матч с Замбией.

Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре прошлого года. В сборной Бразилии он стал чемпионом Олимпиады-2016.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Дуглас Сантос сборная Бразилии по футболу сборная России по футболу
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