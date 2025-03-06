Вызванный Карпиным на сбор Дуглас Сантос не попал в сборную Бразилии
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, попавший в расширенные составы сборных Бразилии и России, не включен в окончательную заявку национальной команды на родине. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF) в соцсети X.
Бразильцы в мартовскую паузу сыграют два матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).
При этом в окончательный состав вошел Неймар, который не играл за сборную с октября 2023 года — тогда в матче с Уругваем он получил тяжелую травму колена.
Бразильцы занимают пятое место после 12 матчей. Напрямую на турнир квалифицируются шесть из десяти сборных.
Окончательный состав сборной России на мартовский сбор пока неизвестен. У команды Валерия Карпина запланирован домашний товарищеский матч с Замбией.
Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре прошлого года. В сборной Бразилии он стал чемпионом Олимпиады-2016.
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