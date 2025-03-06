Вызванный Карпиным на сбор Дуглас Сантос не попал в сборную Бразилии

Бразильцы в марте проведут два матча в отборочном турнире ЧМ-2026. Дуглас Сантос был в расширенном составе, но в окончательный не попал. Также бразильца с российским паспортом включил в расширенный состав Валерий Карпин

Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, попавший в расширенные составы сборных Бразилии и России, не включен в окончательную заявку национальной команды на родине. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF) в соцсети X.

Бразильцы в мартовскую паузу сыграют два матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).

При этом в окончательный состав вошел Неймар, который не играл за сборную с октября 2023 года — тогда в матче с Уругваем он получил тяжелую травму колена.

Бразильцы занимают пятое место после 12 матчей. Напрямую на турнир квалифицируются шесть из десяти сборных.

Окончательный состав сборной России на мартовский сбор пока неизвестен. У команды Валерия Карпина запланирован домашний товарищеский матч с Замбией.

Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре прошлого года. В сборной Бразилии он стал чемпионом Олимпиады-2016.