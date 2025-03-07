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Повторит ли «Спартак» рекорд времен Романцева. Интриги тура РПЛ

«Спартак» в случае победы над «Рубином» повторит рекорд клуба времен Романцева
Сразу три клуба чемпионата — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» возглавили турнирную таблицу, набрав по 40 очков. Главное о 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Пари НН» — «Краснодар»

Дата и время: 7 марта, 18:00

Стадион: «Нижний Новгород»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

«Краснодар» в прошлом туре сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Вместе с потерей очков краснодарский клуб лишился и лидера команды. Во втором тайме травму ноги в столкновении с защитником самарцев Фернандо Костанцей получил лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок не смог подняться, и его увезли с поля на носилках на электрокаре.

По информации Metaratings.ru и «Матч ТВ», травма 24-летнего футболиста оказалась серьезной и он может пропустить до четырех недель. Всего на счету Сперцяна в нынешнем сезоне шесть голов и три результативные передачи.

«Краснодар» после 11-матчевой серии побед в чемпионате в начале сезона не смог ни разу выиграть в последних пяти матчах в РПЛ. Краснодарский клуб после 19 туров набрал 40 очков. Столько же у «Зенита» и «Спартака», которые опережают краснодарцев по дополнительным показателям.

Футболисты «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре обыграли тольяттинский «Акрон» (2:1). Автором одного из голов стал Александр Кокшаров, воспитанник академии «Краснодара». Он был арендован нижегородским клубом в зимнее трансферное окно. «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотив» — «Ахмат»

Дата и время: 7 марта, 20:15

Стадион: «РЖД Арена»

Футболисты московского «Локомотива» в первом после зимней паузы туре сыграли вничью с махачкалинским «Динамо». «Локомотив» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Алексей Батраков
Алексей Батраков
(Фото: пресс-служба ФК "Локомотив")

Лучшим бомбардиром команды считается Алексей Батраков. 19-летний полузащитник в нынешнем сезоне отметился десятью голами и шестью передачами. Это второй результат в лиге — после форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Ахмат» в прошлом туре одержал победу над «Рубином». Грозненский клуб набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону прямого вылета.

«Факел» — «Зенит»

Дата и время: 8 марта, 14:30

Стадион: «Факел»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Зенит» на прошлой неделе сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Петербургский клуб набрал 40 очков и занимает первое место в РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Спартак» и «Краснодар» (40).

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике, купленный в конце января у «Ботафого» за более €30 млн, в прошлом туре не попал в заявку из-за небольшого мышечного повреждения. Уже 4 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что Энрике восстановился после травмы, успешно прошел медицинские тесты и работает в общей группе.

«Факел» на прошлой неделе проиграл «Химкам» (0:1). Воронежский клуб не сумел забить в десяти из 19 матчей в этом сезоне РПЛ, став худшей командой лиги по данному показателю. «Факел», набравший 14 очков, занимает 15-е место и находится в зоне вылета РПЛ.

ЦСКА — «Химки»

Дата и время: 8 марта, 17:00

Стадион: «ВЭБ Арена»

В первом туре после зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Клуб Марко Николича с 32 очками расположился на шестой строчке, отставая от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на восемь очков.

В прошлой встрече воспитанник ЦСКА Матвей Кисляк получил желтую карточку. При этом гендиректор московского клуба Роман Бабаев сравнил прогресс полузащитника команды с игроком «Монако» Александром Головиным, также воспитанником академии ЦСКА.

«Если говорить о воспитанниках, Кисляк показывает самый серьезный прогресс после Головина. Многие даже проводят параллели, хотя они немного разные игроки. Есть определенные сходства с ощущениями, которые были, когда подрастал Головин. Желаю Матвею пойти тем же путем. Не с точки зрения перехода в «Монако», а того уровня, которого достиг Александр», — сказал Бабаев.

Подмосковные «Химки» благодаря победе над воронежским «Факелом» в прошлом туре вышли из зоны стыковых матчей РПЛ. Теперь команда занимает 12-е место, набрав 19 очков.

В прошлом туре бывший форвард ЦСКА Антон Заболотный в пятый раз в этом сезоне сделал голевой пас партнерам, установив личный рекорд по передачам за сезон и лучший результат среди игроков «Химок» с 2009 года (у Драгана Блатняка было семь передач).

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)

Дата и время: 8 марта, 14:30

Стадион: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московское «Динамо» в первом туре второго круга сыграло вничью с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ. В этой встрече клуб лишился ключевого игрока команды. На 17‑й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин получил травму ноги. Он попытался вернуться в игру, но через несколько минут был заменен.

Форварду диагностировали разрыв крестообразных связок. Его лечение и восстановление займут до шести месяцев. Тюкавин — лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне: он забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

Махачкалинское «Динамо» в прошлом туре сыграло вничью с «Локомотивом». Команда Хасана Баджиева расположилась в зоне стыковых матчей, набрав 18 очков и заняв 13-е место.

«Рубин» — «Спартак»

Дата и время: 9 марта, 19:30

Стадион: «Ак Барс Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» благодаря выигранной встрече с «Оренбургом» (2:0) в прошлом туре продлил победную серию в РПЛ до семи матчей. Более продолжительная серия у клуба была только в 2000 году при Олеге Романцеве (восемь побед). В случае победы над «Рубином» команда Деяна Станковича повторит этот рекорд.

Кроме того, после 19-го тура суперкомпьютер статистической платформы Opta увеличил шансы «Спартака» на победу в текущем сезоне РПЛ до 27,9%. Теперь все три лидера чемпионата (плюс «Зенит» и «Краснодар») набрали по 40 очков.

Форвард московского клуба Манфред Угальде в прошлом матче отличился в пятой игре турнира подряд, что в этом веке ранее удавалось в «Спартаке» только Роману Павлюченко в 2006 году и Александру Соболеву в 2022-м. Всего в пяти последних матчах у Угальде — десять голов и две передачи. На счету форварда в сезоне 16 голов, и он лидирует в лиге по этому показателю.

Футболисты «Рубина» на прошлой неделе проиграли грозненскому «Ахмату» (1:2). Казанский клуб с 26 очками расположился на восьмой строчке.

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