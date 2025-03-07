Повторит ли «Спартак» рекорд времен Романцева. Интриги тура РПЛ
«Пари НН» — «Краснодар»
Дата и время: 7 марта, 18:00
Стадион: «Нижний Новгород»
«Краснодар» в прошлом туре сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Вместе с потерей очков краснодарский клуб лишился и лидера команды. Во втором тайме травму ноги в столкновении с защитником самарцев Фернандо Костанцей получил лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок не смог подняться, и его увезли с поля на носилках на электрокаре.
По информации Metaratings.ru и «Матч ТВ», травма 24-летнего футболиста оказалась серьезной и он может пропустить до четырех недель. Всего на счету Сперцяна в нынешнем сезоне шесть голов и три результативные передачи.
«Краснодар» после 11-матчевой серии побед в чемпионате в начале сезона не смог ни разу выиграть в последних пяти матчах в РПЛ. Краснодарский клуб после 19 туров набрал 40 очков. Столько же у «Зенита» и «Спартака», которые опережают краснодарцев по дополнительным показателям.
Футболисты «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре обыграли тольяттинский «Акрон» (2:1). Автором одного из голов стал Александр Кокшаров, воспитанник академии «Краснодара». Он был арендован нижегородским клубом в зимнее трансферное окно. «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Локомотив» — «Ахмат»
Дата и время: 7 марта, 20:15
Стадион: «РЖД Арена»
Футболисты московского «Локомотива» в первом после зимней паузы туре сыграли вничью с махачкалинским «Динамо». «Локомотив» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Лучшим бомбардиром команды считается Алексей Батраков. 19-летний полузащитник в нынешнем сезоне отметился десятью голами и шестью передачами. Это второй результат в лиге — после форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
«Ахмат» в прошлом туре одержал победу над «Рубином». Грозненский клуб набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону прямого вылета.
«Факел» — «Зенит»
Дата и время: 8 марта, 14:30
Стадион: «Факел»
«Зенит» на прошлой неделе сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Петербургский клуб набрал 40 очков и занимает первое место в РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Спартак» и «Краснодар» (40).
Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике, купленный в конце января у «Ботафого» за более €30 млн, в прошлом туре не попал в заявку из-за небольшого мышечного повреждения. Уже 4 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что Энрике восстановился после травмы, успешно прошел медицинские тесты и работает в общей группе.
«Факел» на прошлой неделе проиграл «Химкам» (0:1). Воронежский клуб не сумел забить в десяти из 19 матчей в этом сезоне РПЛ, став худшей командой лиги по данному показателю. «Факел», набравший 14 очков, занимает 15-е место и находится в зоне вылета РПЛ.
ЦСКА — «Химки»
Дата и время: 8 марта, 17:00
Стадион: «ВЭБ Арена»
В первом туре после зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Клуб Марко Николича с 32 очками расположился на шестой строчке, отставая от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на восемь очков.
В прошлой встрече воспитанник ЦСКА Матвей Кисляк получил желтую карточку. При этом гендиректор московского клуба Роман Бабаев сравнил прогресс полузащитника команды с игроком «Монако» Александром Головиным, также воспитанником академии ЦСКА.
«Если говорить о воспитанниках, Кисляк показывает самый серьезный прогресс после Головина. Многие даже проводят параллели, хотя они немного разные игроки. Есть определенные сходства с ощущениями, которые были, когда подрастал Головин. Желаю Матвею пойти тем же путем. Не с точки зрения перехода в «Монако», а того уровня, которого достиг Александр», — сказал Бабаев.
Подмосковные «Химки» благодаря победе над воронежским «Факелом» в прошлом туре вышли из зоны стыковых матчей РПЛ. Теперь команда занимает 12-е место, набрав 19 очков.
В прошлом туре бывший форвард ЦСКА Антон Заболотный в пятый раз в этом сезоне сделал голевой пас партнерам, установив личный рекорд по передачам за сезон и лучший результат среди игроков «Химок» с 2009 года (у Драгана Блатняка было семь передач).
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
Дата и время: 8 марта, 14:30
Стадион: «ВТБ Арена»
Московское «Динамо» в первом туре второго круга сыграло вничью с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ. В этой встрече клуб лишился ключевого игрока команды. На 17‑й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин получил травму ноги. Он попытался вернуться в игру, но через несколько минут был заменен.
Форварду диагностировали разрыв крестообразных связок. Его лечение и восстановление займут до шести месяцев. Тюкавин — лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне: он забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.
Махачкалинское «Динамо» в прошлом туре сыграло вничью с «Локомотивом». Команда Хасана Баджиева расположилась в зоне стыковых матчей, набрав 18 очков и заняв 13-е место.
«Рубин» — «Спартак»
Дата и время: 9 марта, 19:30
Стадион: «Ак Барс Арена»
«Спартак» благодаря выигранной встрече с «Оренбургом» (2:0) в прошлом туре продлил победную серию в РПЛ до семи матчей. Более продолжительная серия у клуба была только в 2000 году при Олеге Романцеве (восемь побед). В случае победы над «Рубином» команда Деяна Станковича повторит этот рекорд.
Кроме того, после 19-го тура суперкомпьютер статистической платформы Opta увеличил шансы «Спартака» на победу в текущем сезоне РПЛ до 27,9%. Теперь все три лидера чемпионата (плюс «Зенит» и «Краснодар») набрали по 40 очков.
Форвард московского клуба Манфред Угальде в прошлом матче отличился в пятой игре турнира подряд, что в этом веке ранее удавалось в «Спартаке» только Роману Павлюченко в 2006 году и Александру Соболеву в 2022-м. Всего в пяти последних матчах у Угальде — десять голов и две передачи. На счету форварда в сезоне 16 голов, и он лидирует в лиге по этому показателю.
Футболисты «Рубина» на прошлой неделе проиграли грозненскому «Ахмату» (1:2). Казанский клуб с 26 очками расположился на восьмой строчке.