Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на победу в РПЛ на 10%

После первой зимней паузы тура шансы «Спартака» выросли до 27,9%, «Краснодара» — упали до 26,3%, а у «Зенита» снизились до 37,8%

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Шансы московского «Спартака» на победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) выросли до 27,9% после 19-го тура, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

В первом после зимней паузы туре «Спартак» победил «Оренбург» (2:0), «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а «Краснодар» — с «Крыльями Советов» (1:1). Теперь все три лидера чемпионата набрали по 40 очков, «Зенит» впереди по дополнительным показателям.

Opta дает «Зениту» 37,8% на победу в РПЛ, «Краснодару» — 26,3%.

После 18-го тура шансы «Спартака» на чемпионство оценивались в 17,5%, «Зенита» — в 40,2%, «Краснодара» — в 35%.

Основной претендент на прямой вылет — «Оренбург» (77,9%).

В 20-м туре «Краснодар» 7 марта в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Зенит» 8 марта в гостях встретится с «Факелом», 9 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Рубином».