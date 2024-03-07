СКА забил дважды за 17 секунд и в третий раз победил «Торпедо» в плей-офф
Петербургский СКА победил нижегородское «Торпедо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и довел преимущество в серии до 3–1.
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).
У победителей отличились Александр Гальченюк (7-я минута), Арсений Грицюк (9), Захар Бардаков (9) и Марат Хайруллин (58).
У «Торпедо» забил Арсений Варлаков (16), еще одну шайбу хозяев, заброшенную через 21 секунду, не засчитали после видеопросмотра.
Пятый матч серии пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.
СКА по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Западной конференции, «Торпедо» — седьмым.
В прошлом сезоне команды встречались во втором раунде плей-офф, СКА выиграл серию в четырех матчах.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»