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«Лада» впервые за 15 лет победила в матче плей-офф КХЛ

«Лада» обыграла «Авангард», одержав первую за 15 лет победу в плей-офф КХЛ
Тольяттинцы обыграли «Авангард» в четвертом матче серии со счетом 4:1, дубль оформил Никита Попугаев. Во втором периоде на льду произошла драка, в которой с форварда омичей стянули всю амуницию до пояса
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» проиграл тольяттинской «Ладе» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Игра в Тольятти завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У хозяев дубль оформил Никита Попугаев (16-я и 53-я минуты), по шайбе забросили Скотт Космачук (33) и Егор Бабенко (58).

Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский стал 36-м вратарем, одержавшим сто побед в КХЛ.

У омичей забил Рид Буше (26).

Во втором периоде произошла драка между Артемом Иванюженковым и Никитой Холодилиным, в которой с омского форварда стянули всю амуницию до пояса. Обоим игрокам дали по пять минут штрафа.

Видео: КХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 9 марта в Омске.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008–2010 и 2014–2018 годах и вернулся в лигу в 2023-м.

«Лада» играет в плей-офф КХЛ впервые с 2009 года, когда в первом раунде уступила ЦСКА (2:3).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Лада
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