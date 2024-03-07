«Лада» впервые за 15 лет победила в матче плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» проиграл тольяттинской «Ладе» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Игра в Тольятти завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У хозяев дубль оформил Никита Попугаев (16-я и 53-я минуты), по шайбе забросили Скотт Космачук (33) и Егор Бабенко (58).
Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский стал 36-м вратарем, одержавшим сто побед в КХЛ.
У омичей забил Рид Буше (26).
Во втором периоде произошла драка между Артемом Иванюженковым и Никитой Холодилиным, в которой с омского форварда стянули всю амуницию до пояса. Обоим игрокам дали по пять минут штрафа.
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 9 марта в Омске.
Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008–2010 и 2014–2018 годах и вернулся в лигу в 2023-м.
«Лада» играет в плей-офф КХЛ впервые с 2009 года, когда в первом раунде уступила ЦСКА (2:3).
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