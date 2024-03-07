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Экс-футболист сборной России получил должность в «Зените»

Экс-футболист сборной России Зырянов стал советником Медведева в «Зените»
Константин Зырянов стал советником Александра Медведева, он будет следить за арендованными у «Зенита» игроками и заниматься карьерным развитием футболистов
Константин Зырянов
Константин Зырянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 46-летний Константин Зырянов вернулся в петербургский клуб на должность советника председателя правления Александра Медведева. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита», будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — говорится в сообщении.

Зырянов после завершения карьеры возглавлял вторую команду «Зенита» и молодежный состав, а в 2022–2023 годах работал в «Черноморце», который смог вывести в Первую лигу.

В ноябре Зырянов покинул новороссийский клуб.

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В составе «Зенита» Зырянов трижды становился чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. В сборной России футболист провел 52 игры и забил семь голов.

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