Экс-футболист сборной России получил должность в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 46-летний Константин Зырянов вернулся в петербургский клуб на должность советника председателя правления Александра Медведева. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита», будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — говорится в сообщении.
Зырянов после завершения карьеры возглавлял вторую команду «Зенита» и молодежный состав, а в 2022–2023 годах работал в «Черноморце», который смог вывести в Первую лигу.
В ноябре Зырянов покинул новороссийский клуб.
В составе «Зенита» Зырянов трижды становился чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. В сборной России футболист провел 52 игры и забил семь голов.
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