«Металлург» пропустил пять шайб и потерял преимущество в плей-офф КХЛ
Хабаровский «Амур» обыграл магнитогорский «Металлург» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Четвертый матч серии прошел в Хабаровске и завершился со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Егор Коршков (9-я минута), Ян Дрозг (13), Вячеслав Грецкий (28), Виктор Балдаев (39), Евгений Кулик (58).
У магнитогорцев отличились Артем Минулин (23) и Робин Пресс (34).
Счет в серии до четырех побед стал 2–2.
Следующий матч пройдет 9 марта в Магнитогорске.
«Металлург» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, «Амур» — восьмым.
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