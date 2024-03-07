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«Металлург» пропустил пять шайб и потерял преимущество в плей-офф КХЛ

«Металлург» пропустил пять шайб от «Амура» и потерял преимущество в плей-офф КХЛ
Матч в Хабаровске закончился со счетом 5:2, у «Металлурга» и «Амура» теперь по две победы в серии, которая затянулась минимум до шести матчей
Фото: Телеграм-канал ХК «‎Амур» (Хабаровск)
Фото: Телеграм-канал ХК «‎Амур» (Хабаровск)

Хабаровский «Амур» обыграл магнитогорский «Металлург» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Четвертый матч серии прошел в Хабаровске и завершился со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Егор Коршков (9-я минута), Ян Дрозг (13), Вячеслав Грецкий (28), Виктор Балдаев (39), Евгений Кулик (58).

У магнитогорцев отличились Артем Минулин (23) и Робин Пресс (34).

Счет в серии до четырех побед стал 2–2.

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Следующий матч пройдет 9 марта в Магнитогорске.

«Металлург» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, «Амур» — восьмым.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Амур
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