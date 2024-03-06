Московское «Динамо» прервало рекордную 11-матчевую серию побед в КХЛ

Минское «Динамо» выиграло у команды Кудашова третий матч серии 1/8 финала со счетом 3:1. Дубль оформил Ник Мерли

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в третьей встрече первого раунда плей-офф КХЛ, проиграв впервые за 12 матчей.

Игра в Минске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

У хозяев отличились Роман Горбунов (5-я минута) и Ник Мерли (30, 47). У москвичей забил Седрик Пакетт (35).

Московское «Динамо» продолжает лидировать в серии до четырех побед (2–1). Следующая игра пройдет в Минске 8 марта.

Команда Алексея Кудашова проиграла впервые с 4 февраля и прервала рекордную для клуба победную серию в КХЛ.

Результаты других матчей дня:

«Трактор» — «Салават Юлаев» — 2:3 (счет в серии 2–2);

ЦСКА — «Локомотив» — 1:2 (счет в серии 1–3).