 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Московское «Динамо» прервало рекордную 11-матчевую серию побед в КХЛ

Минское «Динамо» прервало рекордную 11-матчевую серию побед московского «Динамо»
Минское «Динамо» выиграло у команды Кудашова третий матч серии 1/8 финала со счетом 3:1. Дубль оформил Ник Мерли
Вратарь московского &laquo;Динамо&raquo; Максим Моторыгин
Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в третьей встрече первого раунда плей-офф КХЛ, проиграв впервые за 12 матчей.

Игра в Минске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

У хозяев отличились Роман Горбунов (5-я минута) и Ник Мерли (30, 47). У москвичей забил Седрик Пакетт (35).

Московское «Динамо» продолжает лидировать в серии до четырех побед (2–1). Следующая игра пройдет в Минске 8 марта.

Команда Алексея Кудашова проиграла впервые с 4 февраля и прервала рекордную для клуба победную серию в КХЛ.

Хоккеист «Салавата Юлаева» получил удар коньком в область шеи в матче КХЛ
Спорт
Павел Коледов

Результаты других матчей дня:

«Трактор» — «Салават Юлаев» — 2:3 (счет в серии 2–2);

Читайте на РБК Pro
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать
Участились случаи болезни Паркинсона у людей до 50-ти. Каковы признаки
Налоговики ужесточают контроль цен: к чему готовиться
Пять digital-профессий в сельском хозяйстве с доходом до ₽500 тыс.

ЦСКА — «Локомотив» — 1:2 (счет в серии 1–3).

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Динамо Минск
Материалы по теме
Радулов третьим в истории КХЛ набрал 700 очков
Спорт
Оказавшийся на грани вылета «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 17:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:13
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 22:12
Умер театральный режиссер Римас Туминас Общество, 22:12
Путин назвал причины распада СССР Политика, 22:03
Московское «Динамо» прервало рекордную 11-матчевую серию побед в КХЛ Спорт, 21:58
Путин заявил, что США «выпустили джина из бутылки» Политика, 21:55
Зачем в Госдуме решили кодифицировать участие заключенных в спецоперации Политика, 21:48
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Командующий сухопутных войск Украины раскрыл планы ВСУ на 2024 год Политика, 21:40
В Шагонар спецбортом доставят оборудование для восстановления отопления Общество, 21:35
Российский обладатель Кубка Стэнли перешел в лучший клуб сезона в НХЛ Спорт, 21:33
Путин назвал фундамент российского бытия и главную несправедливость мира Политика, 21:21
МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана Политика, 21:14
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 21:06
Протестующие в Мексике ворвались в президентский дворец. Видео Политика, 21:01