Московское «Динамо» прервало рекордную 11-матчевую серию побед в КХЛ
Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в третьей встрече первого раунда плей-офф КХЛ, проиграв впервые за 12 матчей.
Игра в Минске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
У хозяев отличились Роман Горбунов (5-я минута) и Ник Мерли (30, 47). У москвичей забил Седрик Пакетт (35).
Московское «Динамо» продолжает лидировать в серии до четырех побед (2–1). Следующая игра пройдет в Минске 8 марта.
Команда Алексея Кудашова проиграла впервые с 4 февраля и прервала рекордную для клуба победную серию в КХЛ.
Результаты других матчей дня:
«Трактор» — «Салават Юлаев» — 2:3 (счет в серии 2–2);
ЦСКА — «Локомотив» — 1:2 (счет в серии 1–3).
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