Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже

Спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе

Первая ракетка России Даниил Медведев (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе, сообщила Международная федерация тенниса (ITF).

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года», — говорится в заявлении.

После начала военной операции на Украине российским и белорусским теннисистам разрешили выступать на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Их не допустили только на Уимблдон в 2022 году и турниры сборных под эгидой ITF.

Критерии МОК для допуска на Игры подразумевают отсутствие поддержки спецоперации, контрактов с армией и спецслужбами, а также участие только в индивидуальных дисциплинах.

На предыдущей Олимпиаде в Токио Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а финал в миксте был российским: Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Аслана Карацева и Елену Веснину.

В Париже будет разыграно пять комплектов наград в тенниса: в одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте.

В России пока не приняли окончательное решение о поездке на Олимпиаду, Минспорт и ОКР должны представить рекомендации по этому поводу 14 марта.