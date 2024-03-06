Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже
Российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе, сообщила Международная федерация тенниса (ITF).
«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года», — говорится в заявлении.
После начала военной операции на Украине российским и белорусским теннисистам разрешили выступать на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Их не допустили только на Уимблдон в 2022 году и турниры сборных под эгидой ITF.
Критерии МОК для допуска на Игры подразумевают отсутствие поддержки спецоперации, контрактов с армией и спецслужбами, а также участие только в индивидуальных дисциплинах.
На предыдущей Олимпиаде в Токио Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а финал в миксте был российским: Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Аслана Карацева и Елену Веснину.
В Париже будет разыграно пять комплектов наград в тенниса: в одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте.
В России пока не приняли окончательное решение о поездке на Олимпиаду, Минспорт и ОКР должны представить рекомендации по этому поводу 14 марта.
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