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Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ в марте

Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ в марте
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 145-ю шайбу за март в карьере и превзошел рекорд Уэйна Гретцки (144)
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (25-я минута), Сонни Милано (30), Джон Карлсон (38), Энтони Манта (47) и Дилан Строум (56). У «Филадельфии» отличились Бобби Бринк (2) и Оуэн Типпетт (19).

Александр Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию. Нынешняя шайба стала для 38-летнего россиянина 17-й в текущем сезоне.

Кроме того, для российского форварда эта шайба стала 145-й в карьере, которую ему удалось забросить в марте (245 матчей). По числу голов за первый месяц весны Овечкин опередил Уэйна Гретцки (144 голов в 260 играх) и установил новый рекорд лиги.

В карьере Овечкина 839 голов и 690 передач в 1403 матчах. Он считается вторым снайпером в истории НХЛ, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

«Кэпиталз» набрал 65 очков в 59 играх и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Флайерз» имеет в своем активе 69 очков после 61 игры и располагается на третьем месте в Столичном дивизионе.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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