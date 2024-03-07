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Россиянин впервые за 1,5 месяца упустил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров впервые за 1,5 месяца упустил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ
Кучерова обошел форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккинон благодаря голевой передаче в домашнем матче с «Детройт Ред Уингз». На счету канадца 109 очков, у россиянина — 105
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упустил лидерство в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024.

Его обошел форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккинон благодаря голу и двум передачам в домашнем матче с «Детройт Ред Уингз». На счету канадца 109 очков (40 голов и 69 передач), россиянина — 105 (38 очков и 67 передач).

Кучеров неизменно лидировал с 25 января. На данный момент на его счету шестиматчевая голевая серия. Однако в последних трех встречах он не набирает более одного очка.

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Спорт
Никита Кучеров

Кучеров 26 февраля повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, повторив достижения форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра  Овечкина (4 сезона).

Кучеров последним из россиян становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ. Случилось это в 2019 году. Всего россияне семь раз завоевывали «Харт Трофи». И только Овечкину удалось сделать это более одного раза — трижды. Он же является лидером по этому показателю среди всех действующих игроков НХЛ.

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Теги
Никита Кучеров НХЛ Александр Овечкин Колорадо Эвеланш Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг
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