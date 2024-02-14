Российский форвард первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Бостон Брюинз» со счетом 3:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Эрик Чернак (4-я минута) и российский форвард Никита Кучеров (22-я). Победный буллит на счету Брейдена Пойнта. У проигравших отличились Чарли Макэвой (23-я) и Джеймс ван Римсдайк (37-я).
Кучеров забросил свою 34-ю шайбу в сезоне. Россиянин является лучшим бомбардиром НХЛ нынешнего сезона. Он первым преодолел отметку 90 очков — 34 шайбы + 56 передач в 53 матчах.
На втором месте в списке лучших бомбардиров форвард «Колорадо Эвеланщ» Натан Маккиннон (87, 32+55). Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал шесть голевых передач в игре с «Детройт Ред Уингз» (8:4) и разделил с Давидом Пастрняком («Бостон») третье место в гонке бомбардиров (77 очков).
Кучеров стал шестым игроком в НХЛ за последние 30 лет, которому удалось набрать 90 очков менее чем за 55 матчей. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (51 матч в сезоне 1993/94), Яромиру Ягру (46, 1995/96), Марио Лемье (34, 1995/96 и 53, 1996/97), Сидни Кросби (54, 2006/07) и Макдэвиду (50, 2020/21 и 2022/23).
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