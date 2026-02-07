Оргкомитет Олимпиады заявил, что не слышал освистывания делегации США
Исполнительный директор оргкомитета зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии Андреа Варньер опроверг информацию об освистывании сборной США во время церемонии открытия. Об этом он заявил на пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).
«Спорт-Экспресс» со ссылкой на своего корреспондента сообщал, что вице-президента США Джей Ди Вэнса и американскую делегацию болельщики освистали во время прохода на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Вэнса показывали на экранах стадиона во время прохода американской делегации, что вызвало недовольство части публики.
Однако Варньер отрицает, что слышал что-либо подобное. «Я глава оргкомитета, а не болельщик, но я там был. Я слышал поддержку американской делегации. Ничего другого я не слышал», — заявил он.
Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс дополнил это заявление, подчеркнув общие принципы олимпийского движения. «Важно, чтобы всех атлетов поддерживали. Одна из идей олимпийского движения: атлеты не должны страдать от действий их правительств — неважно, из каких они стран», — сказал Адамс. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики будут справедливы и поддержат всех спортсменов в ходе Игр.
Олимпиада в Италии будет продолжаться до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2,8 тыс. спортсменов из более чем 90 стран. От России выступят 13 спортсменов в нейтральном статусе. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).
