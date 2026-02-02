Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде шнурки от Овечкина

Действующий чемпион мира Малинин вышел на тренировку в Милане в ботинках с желтыми шнурками, как у Овечкина. Потом фигурист сказал журналистам, что это подарок российского хоккеиста

Илья Малинин (Фото: AFLO / Global Look Press)

Американский фигурист Илья Малинин на первой тренировке перед Олимпиадой в Милане катался на коньках с желтыми шнурками, как у хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Агент фигуриста Ари Закарян ранее опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео с тренировки Малинина, отметив в публикации Овечкина.

После тренировки Малинин признался журналистам, что шнурки ему подарил Овечкин и он планирует использовать их всю Олимпиаду, сообщил в соцсети X журналист CBC Девин Эру.

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.