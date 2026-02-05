Журналист узнал, что Роналду не передумал бойкотировать матчи «Ан-Насра»

Роналду решил пропустить второй матч подряд и не выходить на поле против «Аль-Иттихада» 6 февраля, пишет Романо

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду не примет участие в матче саудовской лиги с «Аль-Иттихадом» 6 февраля, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

У отметившего в четверг 41-летие португальца нет проблем с руководством клуба, как нет травмы или проблем с физической формой, отмечает Романо.

Накануне о вероятности бойкота португальцем второй игры подряд писал ESPN.

A Bola 2 февраля сообщила, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением. Под контролем PIF находится и лидирующий в лиге «Аль-Хиляль», а также «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

У Роналду контракт с «Ан-Насром» до лета 2027 года. В этом сезоне португалец забил 18 голов в 22 матчах.