Матч женских сборных Финляндии и Канады по хоккею перенесли из-за вируса
Матч между женскими сборными Финляндии и Канады по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Италии перенесли из-за вируса в финской команде. Об этом сообщила пресс-служба Игр.
Изначально матч должен был пройти 5 февраля. Новая дата встречи — 12 февраля.
«Решение было принято после консультаций с медицинскими работниками после того, как в сборной Финляндии были выявлены случаи заражения норовирусом. Решение было принято коллективно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и техники безопасности», — написано в сообщении.
Ранее, 4 февраля, у хоккеисток сборной Финляндии выявили симптомы норовируса. Заболевших игроков и их соседок изолировали в Олимпийской деревне.
В сборной пока не знают, что будут делать в случае недобора игроков, но надеются избежать снятия с матчей.
По расписанию финки 7 февраля должны встретиться со сборной США.
