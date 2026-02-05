Матч женских сборных Финляндии и Канады по хоккею на ОИ перенесли из-за вируса

Матч женских сборных Финляндии и Канады по хоккею перенесли из-за вируса

Ранее стало известно о четырех финских хоккеистках, заболевших норовирусом. Их вместе с соседками изолировали в Олимпийской деревне

Женская сборная Финляндии по хоккею на Играх в Пекине (Фото: Elsa / Getty Images)

Матч между женскими сборными Финляндии и Канады по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Италии перенесли из-за вируса в финской команде. Об этом сообщила пресс-служба Игр.

Изначально матч должен был пройти 5 февраля. Новая дата встречи — 12 февраля.

«Решение было принято после консультаций с медицинскими работниками после того, как в сборной Финляндии были выявлены случаи заражения норовирусом. Решение было принято коллективно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и техники безопасности», — написано в сообщении.

Ранее, 4 февраля, у хоккеисток сборной Финляндии выявили симптомы норовируса. Заболевших игроков и их соседок изолировали в Олимпийской деревне.

В сборной пока не знают, что будут делать в случае недобора игроков, но надеются избежать снятия с матчей.

По расписанию финки 7 февраля должны встретиться со сборной США.