Олимпиада-2026⁠,
0

В какие дни ждать от россиян медалей на Олимпийских играх 2026 года

На медали Олимпийских игр — 2026 претендуют 5 россиян из 13
Сюжет
Олимпиада-2026
В Пекине-2024 у России было 32 медали, на этой Олимпиаде россияне смогут завоевать не более 22. Но в реальности на медали претендуют только пять из 13 россиян
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

На XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо из-за санкций выступят всего 13 россиян в нейтральном статусе, тогда как на предыдущей зимней Олимпиаде выступили 209 россиян.

Состав российской команды:

Лыжные гонки
Савелий Коростелев
Дарья Непряева
Шорт-трек
Алена Крылова
Иван Посашков
Горнолыжный спорт
Юлия Плешкова
Семен Ефимов
Конькобежный спорт
Ксения Коржова
Анастасия Семенова
Фигурное катание
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Санный спорт
Дарья Олесик
Павел Репилов
Ски-альпинизм
Никита Филиппов

Россияне смогут завоевать не более 22 медалей, в Пекине-2024 у России было 32. Однако маловероятно, что россияне наберут порядка 20 медалей, поскольку во многих видах они не являются фаворитами.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева поборются за наибольшее количество медалей — по четыре.

В числе фаворитов Игр-2026 есть единственный представитель России — фигуристка Аделия Петросян. Эксперты называют ее главной претенденткой на золото, но с уточнением, что отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях может помешать взять первое место.

При этом она единственная фигуристка на Олимпиаде с уверенным исполнением четверных прыжков.

В мужском фигурном катании Петр Гуменник может побороться за попадание в тройку, но он не является основным кандидатом. На золото здесь рассчитывать сложно с учетом доминирования Ильи Малинина (США).

В число претендентов на медали, пусть и не главных, входят Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В масс-старте на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме оба лыжника оказались рядом с призовыми местами. Хуже всего они выступают в спринте.

Также в число претендентов на медали входит Никита Филиппов (ски-альпинизм). Он первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. На этапах нынешнего Кубка мира он дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Руслан Алиев
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Аделия Петросян Петр Гуменник Савелий Коростелев Дарья Непряева Никита Филиппов
