Олимпиада-2026⁠,
0

Какие курьезы происходили на церемониях открытия зимних Олимпиад

На церемониях открытия пяти Игр использовали неправильный олимпийский флаг
Сюжет
Олимпиада-2026
Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Милане. Церемонии не раз входили в историю благодаря курьезам. Главные курьезные случаи на открытии зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт»
Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images
Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images

Факелоносец споткнулся о кабель

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Кортина д’Ампеццо 1956 года факел с олимпийским пламенем нес итальянский спортсмен Гвидо Кароли. Во время движения по стадиону он споткнулся о телевизионный кабель и упал.

В итоге олимпийский огонь погас. Организаторы оперативно зажгли факел заново, и церемония продолжилась. Со второго раза итальянский конькобежец смог донести огонь и зажег его над стадионом.

Неправильное расположение колец

Во время репетиции церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро произошел курьезный инцидент. Когда олимпийский флаг внесли на стадион, один из зрителей обратил внимание, что кольца на нем были расположены неправильно.

Согласно официальному стандарту Международного олимпийского комитета (МОК), порядок колец должен быть следующим: сверху — голубое, черное и красное кольца; снизу — желтое и зеленое.

Организаторы сначала не восприняли замечание всерьез, заявив, что флаг используется уже на протяжении многих Олимпиад и ошибки тут быть не может. Однако после проверки им пришлось признать, что зритель был прав. Именно этот «неправильный» флаг использовался на всех предыдущих зимних Олимпийских играх начиная с 1952 года. С ним проходили церемонии в Кортине-д’Ампеццо (1956), Скво-Вэлли (1960), Инсбруке (1964), Гренобле (1968).

Преждевременное зажигание чаши

Фото: Bob Martin / Allsport
Фото: Bob Martin / Allsport

Во время церемонии в 1992 году в Альбервиле огонь чаши по ошибке зажгли на несколько секунд раньше.

После того как факелоносцы доставили огонь до чаши, пламя начало подниматься до котла. Однако огонь в чаше зажегся до того, как пламя добралось до котла.

Сбой в гидравлической системе

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере произошел технический инцидент. Олимпийская чаша на стадионе BC Place была задумана как эффектная конструкция из четырех ледяных столбов, символизирующих природные стихии и единство страны. Каждый столб должен был подняться из пола арены, чтобы его мог зажечь один из легендарных канадских спортсменов — Уэйн Гретцки, Нэнси Грин, Стив Нэш и Катриона Энн Лемэй-Доан.

Однако в самый ответственный момент один из четырех столбов не поднялся — сработал сбой в гидравлической системе. Именно этот столб предназначался для канадской конькобежки и олимпийской чемпионки Лемэй-Доан. Пока остальные спортсмены зажигали свои части чаши, Лемэй-Доан просто стояла с поднятым факелом, не имея возможности выполнить свою роль. Режиссеры трансляции быстро увели камеры, а большинство зрителей на трибунах даже не сразу поняли, что что-то пошло не по плану.

В итоге пламя было зажжено, но только тремя из четырех факелоносцев. Ошибка была устранена уже после ухода зрителей со стадиона. Во время церемонии закрытия Олимпиады Катриона Энн Лемэй-Доан все-таки зажгла «свой» ледяной столб, когда олимпийскую чашу зажгли повторно.

Нераскрытая звезда Сочи

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи одно из колец не раскрылось из-за механических проблем. Нераскрывшееся кольцо стало символом открытия Игр-2014 и было обыграно в большом количестве рекламных роликов и плакатов. В пиццериях посетителям предлагали купить четыре большие пиццы и получить маленькую бесплатно. Хозяева суши-баров подготовили для любителей японской кухни композицию из четырех суши, символизировавших олимпийские кольца, и снежинки из соуса васаби.

Большим успехом пользовались майки, футболки и другие предметы одежды с принтом в виде нераскрывшегося кольца. В Роспатент даже была подана заявка на регистрацию товарного знака в виде четырех олимпийских колец со снежинкой вместо пятого.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который был креативным продюсером церемоний открытия и закрытия Игр-2014, раскрыл причину неисправности. «Не было ни одной репетиции, где бы все получалось идеально, люди, которые перевешивают декорации, просто физически не успевали делать очень многие вещи, а кольца получались всегда. Я потом расследовал, ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники), которые их делали, ночью уронили одно кольцо. Увидев меня, не спавшего пятые сутки, они побоялись об этом сказать», — цитирует Эрнста «Р-Спорт».

Хакеры нацелились на церемонию открытия Игр в Пхёнчхане

Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Хакеры атаковали серверы зимней Олимпиады-2018 во время церемонии ее открытия. Во избежание серьезного ущерба сайт Олимпиады был временно отключен. Он заработал примерно в 8:00 утром 10 февраля по местному времени (2:00 по мск).

Зрители, которые собирались посетить церемонию открытия, во время блокировки сайта не могли распечатать свои заранее купленные билеты на мероприятие.

В заявлении оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года (POCOG) говорится, что кибератака вызвала неисправность интернет- и телеканалов (IPTV) в главном пресс-центре. Кибератаки не повлияли на безопасность спортсменов и зрителей во время церемонии открытия.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Олимпийские игры Зимние Олимпийские игры Олимпиада в Сочи Олимпиада-2014 Олимпиада-2018
