Автогол «Динамо» вывел «Спартак» в финал Зимнего кубка РПЛ, где его ждет «Зенит»

Матч в Абу-Даби завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит динамовцами в свои ворота в первом тайме

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» победил «Динамо» в матче товарищеского Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби и вышел в финал, где сыграет с петербургским «Зенитом».

Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный мяч «Динамо» забило на 32-й минуте в свои ворота — Николас Маричаль сделал неудачный пас вратарю Игорю Лещуку.

«Динамо» 4 февраля проиграло на турнире «Краснодару» (0:1), который, в свою очередь, уступил 30 января «Спартаку» (2:3).

Таким образом, победителем группы стал «Спартак», который вышел в финал, запланированный на 11 февраля.

«Красно-белые» выиграли два предыдущих Зимних кубка.