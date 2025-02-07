Автогол «Динамо» вывел «Спартак» в финал Зимнего кубка РПЛ
«Спартак» победил «Динамо» в матче товарищеского Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби и вышел в финал, где сыграет с петербургским «Зенитом».
Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный мяч «Динамо» забило на 32-й минуте в свои ворота — Николас Маричаль сделал неудачный пас вратарю Игорю Лещуку.
«Динамо» 4 февраля проиграло на турнире «Краснодару» (0:1), который, в свою очередь, уступил 30 января «Спартаку» (2:3).
Таким образом, победителем группы стал «Спартак», который вышел в финал, запланированный на 11 февраля.
«Красно-белые» выиграли два предыдущих Зимних кубка.
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