«Зенит» победил клуб Карпина и вышел в финал Зимнего кубка РПЛ
Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче товарищеского Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.
Матч группы B завершился со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.
У «Зенита» забили Ильзат Ахметов (34-я минута) и Лусиано Гонду (85). У «Ростова» отличился Максим Радченко (89).
«Зенит» занял первое место в группе, где также выступал ЦСКА.
Позднее в группе А сыграют московские «Динамо» и «Спартак».
Победителем двух предыдущих розыгрышей становился «Спартак».
Финал пройдет 11 февраля.
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