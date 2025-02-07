«Зенит» победил «Ростов» и первым вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» победил клуб Карпина и вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» победил со счетом 2:1. Решающий гол забил Лусиано Гонду

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче товарищеского Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

Матч группы B завершился со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

У «Зенита» забили Ильзат Ахметов (34-я минута) и Лусиано Гонду (85). У «Ростова» отличился Максим Радченко (89).

«Зенит» занял первое место в группе, где также выступал ЦСКА.

Позднее в группе А сыграют московские «Динамо» и «Спартак».

Победителем двух предыдущих розыгрышей становился «Спартак».

Финал пройдет 11 февраля.