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Роналду забил седьмой гол в пяти последних матчах

Гол Роналду помог «Ан-Насру» продлить победную серию до пяти матчей
«Ан-Наср» победил «Аль-Фейху» со счетом 3:0 благодаря дублю новичка команды Дурана и голу 40-летнего Роналду
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду забил 924-й гол в карьере в матче Саудовской премьер-лиги с клубом «Аль-Фейха» и помог своей команде одержать разгромную победу.

«Ан-Наср» победил со счетом 3:0. Роналду забил на 74-й минуте, дубль оформил новичок клуба из Эр-Рияда Джон Дуран (22, 72).

«Ан-Наср» выиграл пятый матч подряд во всех турнирах. Роналду забил в каждой из этих игр, записав на свой счет семь голов и одну передачу.

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Фото:Yasser Bakhsh / Getty Images

Форварду 5 февраля исполнилось 40 лет.

«Ан-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, уступая восемь очков лидирующему «Аль-Иттихаду».

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Анна Сатдинова
Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
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