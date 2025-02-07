Роналду забил седьмой гол в пяти последних матчах

«Ан-Наср» победил «Аль-Фейху» со счетом 3:0 благодаря дублю новичка команды Дурана и голу 40-летнего Роналду

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду забил 924-й гол в карьере в матче Саудовской премьер-лиги с клубом «Аль-Фейха» и помог своей команде одержать разгромную победу.

«Ан-Наср» победил со счетом 3:0. Роналду забил на 74-й минуте, дубль оформил новичок клуба из Эр-Рияда Джон Дуран (22, 72).

«Ан-Наср» выиграл пятый матч подряд во всех турнирах. Роналду забил в каждой из этих игр, записав на свой счет семь голов и одну передачу.

Форварду 5 февраля исполнилось 40 лет.

«Ан-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, уступая восемь очков лидирующему «Аль-Иттихаду».