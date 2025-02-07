В клубе Роналду заявили, что не против сыграть с российскими клубами

В клубе Роналду оценили шансы сыграть в Братском кубке в России

Ранее руководство «Динамо» пригласило «Ан-Наср», за который играет Роналду, на Братский кубок. В саудовском клубе заявили, что Россия им интересна и матчи можно было бы организовать, если позволит календарь

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

Саудовский «Ан-Наср» готов рассмотреть и оценить любую возможность международного сотрудничества, заявил «РИА Новости» коммерческий директор клуба из Эр-Рияда Жорди Дюранте на вопрос об участии команды в Братском кубке.

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин 6 февраля сообщил, что пригласил команду Криштиану Роналду на товарищеский турнир. В 2024 году Братский кубок прошел в июле в Москве с участием «Динамо», ЦСКА, а также белградских «Партизана» и ОФК.

«Россия — большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом», — отметил Дюранте.

В эфире «Матча» представитель «Ан-Насра» уточнил, что все зависит от сроков, потому что российские клубы начинают тренировочные сборы в начале января, когда в саудовской лиге уже возобновляется сезон.

«Если мы сможем найти подходящую дату, тогда почему бы и не сыграть?» — сказал Дюранте.