Тренер «Спартака» заявил о вероятном срыве перехода игрока сборной Сербии
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил в эфире «Матч ТВ», что полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич, скорее всего, не перейдет в московский клуб.
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Илич успешно прошел медосмотр в «Спартаке». La Gazzetta dello Sport писала, что футболист находится в России с 5 февраля.
«Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра», — сказал Станкович.
Илич играет за туринский клуб с 2023 года. В этом сезоне он провел за «Торино» 13 матчей и забил один гол. По ходу сезона у него несколько раз возникали проблемы со здоровьем.
В сборной Сербии футболист провел 21 матч, участвовал в чемпионате мира в Катаре и Евро-2024.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин