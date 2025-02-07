Тренер «Спартака» заявил о вероятном срыве перехода игрока сборной Сербии

Станкович: скорее всего, Иван Илич не перейдет в «Спартак»

Деян Станкович считает, что Иван Илич вряд ли перейдет в «Спартак». Накануне «РИА Новости» писало, что игрок уже прошел медосмотр

Иван Илич (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил в эфире «Матч ТВ», что полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич, скорее всего, не перейдет в московский клуб.

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Илич успешно прошел медосмотр в «Спартаке». La Gazzetta dello Sport писала, что футболист находится в России с 5 февраля.

«Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра», — сказал Станкович.

Илич играет за туринский клуб с 2023 года. В этом сезоне он провел за «Торино» 13 матчей и забил один гол. По ходу сезона у него несколько раз возникали проблемы со здоровьем.

В сборной Сербии футболист провел 21 матч, участвовал в чемпионате мира в Катаре и Евро-2024.