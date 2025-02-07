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«Спартак» побил рекорд по тратам за сезон

Московский «Спартак» побил рекорд по тратам за сезон
По данным Transfermarkt, в нынешнем сезоне московский клуб потратил на трансферы €48,4 млн
Фото: пресс-служба ФК «Спартак»
Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Московский «Спартак» установил личный рекорд по тратам на трансферы за один сезон, согласно данным Transfermarkt.

«Спартак» ранее 7 февраля сообщил о самом дорогом трансфере в истории клуба, подписав нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию, выступавшего за греческий АЕК. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что игрок обойдется «красно-белым» в €20 млн, включая бонусы, на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.

В нынешнем сезоне московский клуб потратил на трансферы порядка €48 млн. В прошлом сезоне расходы «Спартака» составили €37,5 млн. Предыдущий рекорд клуба был в сезоне 2019/20 — команда потратила €42,5 млн.

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Ливай Гарсия

Всего московская команда дважды тратила более €40 млн за один сезон, и четыре раза «Спартак» тратил на игроков более €30 млн. Также это рекордные трансферные траты «Спартака» в зимний период (€19,9 млн) — ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.

Самым дорогим трансфером «Спартака» в нынешнем сезоне был Эсекьель Барко (€14 млн). Также московский клуб приобрел Маркиньоса (€5 млн), Рикарду Мангаша (€2,5 млн), Игоря Дмитриева (€2,5 млн), Виллиана Жозе (€2 млн), Илью Помазуна (€1,2 млн) и Миенти Абену (€1,2 млн).

Рекорд РПЛ по тратам за сезон принадлежит «Зениту» — €95 млн в сезоне-2017/18. Клуб РПЛ лишь дважды достигла отметки в €90 млн. Также это удалось махачкалинскому «Анжи» в сезоне-2011/12 — €91,2.

В нынешнем сезоне рекордсменом по тратам является Зенит» — €75,9 млн. Вторым в этом списке идет «Спартак». Трансферное окно закроется 20 февраля. По данным СМИ, в ближайшее время клубы могут совершить дорогостоящие приобретения.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ после 18 туров.

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