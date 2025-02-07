Фигурист Лазарев выиграл юниорский ЧР, заявив пять четверных прыжков

Лев Лазарев опередил ближайшего конкурента более чем на 17 баллов, но чисто исполнил только два из пяти четверных прыжков

Лев Лазарев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигурист Лев Лазарев победил на юниорском чемпионате России в Саранске, заявив на произвольную программу пять четверных прыжков.

Лазарев допустил ошибки на четверных флипе, тулупе и сальхове, но дважды чисто прыгнул четверной лутц и показал первый результат (258,80 балла за две программы).

Вторым стал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов (241,32), третье место у Макара Солодникова (231,21).

После победы Лазарев назвал свой прокат не самым лучшим.

«Больше всего обидно за сальхов, потому что на всех остальных прыжках я устоял, но эмоции все равно положительные», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».