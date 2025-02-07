Фигурист Лазарев выиграл юниорский ЧР, заявив пять четверных прыжков
Фигурист Лев Лазарев победил на юниорском чемпионате России в Саранске, заявив на произвольную программу пять четверных прыжков.
Лазарев допустил ошибки на четверных флипе, тулупе и сальхове, но дважды чисто прыгнул четверной лутц и показал первый результат (258,80 балла за две программы).
Вторым стал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов (241,32), третье место у Макара Солодникова (231,21).
После победы Лазарев назвал свой прокат не самым лучшим.
«Больше всего обидно за сальхов, потому что на всех остальных прыжках я устоял, но эмоции все равно положительные», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».
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