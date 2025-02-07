Овечкин фразой «просто нужно было бросить» оценил 879-й гол в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его партнеры по команде сделали всё, чтобы он забил свой 879-й гол в НХЛ в матче с «Филадельфия Флайерз». Слова хоккеиста приводит телеграм-канал его команды.
«Вашингтон» одержал победу со счетом 4:3, Овечкин забил первый гол своей команды в концовке первого периода с передач Дилана Строума и Мартина Фехервари.
«Я видел, как Строумер сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Марти полетел вперед, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить», — сказал Овечкин.
Овечкину осталось 16 голов, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894). По подсчетам лиги, это произойдет в апреле.
В этом сезоне капитан «Вашингтона» забросил 26 шайб и сделал 14 передач в 38 матчах.
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