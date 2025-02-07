 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин фразой «просто нужно было бросить» оценил 879-й гол в НХЛ

Овечкин — про 879-й гол: в той ситуации мне просто нужно было бросить
Россиянин помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» со счетом 4:3, ему осталось 16 голов до нового рекорда НХЛ по шайбам за карьеру
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его партнеры по команде сделали всё, чтобы он забил свой 879-й гол в НХЛ в матче с «Филадельфия Флайерз». Слова хоккеиста приводит телеграм-канал его команды.

«Вашингтон» одержал победу со счетом 4:3, Овечкин забил первый гол своей команды в концовке первого периода с передач Дилана Строума и Мартина Фехервари.

«Я видел, как Строумер сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Марти полетел вперед, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить», — сказал Овечкин.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб
Спорт
Александр Овечкин

Овечкину осталось 16 голов, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894). По подсчетам лиги, это произойдет в апреле.

В этом сезоне капитан «Вашингтона» забросил 26 шайб и сделал 14 передач в 38 матчах.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» назвал игру Овечкина невероятной
Спорт
Агент Овечкина объяснил успехи россиянина в нынешнем сезоне НХЛ
Спорт
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от Гретцки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Минобороны сообщило о занятии ТорецкаПолитика, 16:05
Путин похвалил результат работы экономики России за прошлый годЭкономика, 16:04
Овечкин фразой «просто нужно было бросить» оценил 879-й гол в НХЛСпорт, 15:58
Появилось видео с места аварии Porsche актера Матросова с машиной ДПСОбщество, 15:58
Китайский автопроизводитель объявил об уходе с российского рынкаАвто, 15:54
Kan показал момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» Хасана НасраллыПолитика, 15:48
Как Мишустин отчитался Путину о показателях в экономикеЭкономика, 15:43
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Белоусов поблагодарил российских военных за взятие поселка Дружба в ДНРПолитика, 15:33
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году: сохранить нельзя повыситьИнвестиции, 15:30
Следователи по делу об убийстве экс-мэра Самары пришли на мусорную свалкуОбщество, 15:27
Агент лучшего бомбардира КХЛ заявил о его желании получить паспорт РоссииСпорт, 15:23
Мишустин доложил Путину о росте экономики в 2024 году выше прогнозовЭкономика, 15:13
Почему ученые хотят признать ожирение отдельной болезнью — The EconomistPro, 15:11
На Украине песню «Сигма-бой» назвали инструментом пропаганды КремляПолитика, 15:09