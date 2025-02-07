Футбольные клубы побили рекорд по тратам на игроков в зимнее окно
Мужские футбольные клубы по всему миру потратили рекордные $2,35 млрд на международные трансферы в январе, что почти на 58% больше, чем в прошлом году, пишет Reuters со ссылкой на отчет ФИФА.
С 1 января по 4 февраля было совершено 5863 международных трансфера, что на 19,1% больше прошлогоднего рекорда.
Больше всех потратили английские клубы — $621,6 млн, из которых $224 млн пришлось на «Манчестер Сити».
Самым дорогим игроком, подписанным в январе, стал колумбийский нападающий Джон Дуран, который перешел из «Астон Вилла» в саудовский «Ан-Наср» почти за $80 млн плюс бонусы.
В пятерку стран с наибольшими расходами вошли Германия ($295,7 млн), Италия ($223,8 млн), Франция ($209,7 млн) и Саудовская Аравия ($202,1 млн). Больше всех от трансферов получили французские клубы ($371 млн).
В РПЛ самым дорогим новичком стал бразилец Луис Энрике — его переход из «Ботафого» в «Зенит» оценивается в сумму более €30 млн.
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