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Лидер Лиги ВТБ заявил о нервничающих из-за зарплаты иностранных игроках

Глава УНИКСа: главная проблема с переводом денег иностранцам, они нервничают
Президент УНИКСа Евгений Богачев признался, что у клуба регулярно возникают проблемы с переводом денег легионерам, а найденных решений хватает всего на пару месяцев. В основном составе команды шесть иностранцев
Американский защитник УНИКСа Маркос Найт
Американский защитник УНИКСа Маркос Найт (Фото: Официальный сайт БК УНИКС (Казань))

Казанский УНИКС, несмотря на лидерство в Единой лиге ВТБ, испытывает проблемы с травмами и выплатой зарплаты иностранным баскетболистам, заявил ТАСС президент казанского клуба Евгений Богачев.

«У нас очень много травмированных — нам очень тяжело. Но главная проблема с переводами, оплатами иностранцам. Мы решаем, месяц-два — и надо искать другие варианты», — сказал Богачев.

Богачев отметил, что игроки «конечно, нервничают», пусть и не часто, но он надеется на «какие-то смягчения» с санкциями.

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Фото:Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press

УНИКС не проигрывал в турнире с 1 декабря. Во встрече с пермской «Пармой» 5 февраля он выиграл с разницей в одно очко (93:92), одержав 15-ю победу подряд.

В основном составе УНИКСа, помимо российских игроков, выступают четыре американца, француз и бельгиец. Команду возглавляет хорват Велимир Перасович.

УНИКС в 2023 году впервые стал чемпионом Лиги ВТБ, а в прошлом сезоне проиграл в финале московскому ЦСКА.

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