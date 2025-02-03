На матче НБА в Канаде освистали гимн США после введения Трампом пошлин

После решения Трампа ввести пошлины на товары из Канады гимн США освистали уже на трех матчах НХЛ и на игре единственного канадского клуба в НБА

Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press

Зрители матча НБА между «Торонто Рапторс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (115:108), который прошел в Торонто в воскресенье, освистали гимн США после решения Дональда Трампа ввести пошлины на канадские товары. Об этом пишет AP.

«Торонто» — единственный канадский клуб в НБА. Болельщики перед матчем освистали 15-летнюю певицу, исполнявшую гимн США, а на гимн Канады отреагировали громкими аплодисментами.

В Ванкувере в воскресенье вечером освистали гимн США на матче НХЛ между местным клубом «Кэнакс» и «Детройт Ред Уингз».

В субботу аналогично на американский гимн отреагировали болельщики на двух матчах НХЛ в Торонто и Калгари.

С 4 февраля Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. По его словам, сборы необходимы для сдерживания миграции и наркотрафика, а также для стимулирования промышленности. В обеих странах пообещали сделать аналогичные шаги.