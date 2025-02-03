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На матче НБА в Канаде освистали гимн США после введения Трампом пошлин

Фанаты клуба НБА «Торонто» освистали гимн США после введения Трампом пошлин
После решения Трампа ввести пошлины на товары из Канады гимн США освистали уже на трех матчах НХЛ и на игре единственного канадского клуба в НБА
Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press

Зрители матча НБА между «Торонто Рапторс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (115:108), который прошел в Торонто в воскресенье, освистали гимн США после решения Дональда Трампа ввести пошлины на канадские товары. Об этом пишет AP.

«Торонто» — единственный канадский клуб в НБА. Болельщики перед матчем освистали 15-летнюю певицу, исполнявшую гимн США, а на гимн Канады отреагировали громкими аплодисментами.

В Ванкувере в воскресенье вечером освистали гимн США на матче НХЛ между местным клубом «Кэнакс» и «Детройт Ред Уингз».

В субботу аналогично на американский гимн отреагировали болельщики на двух матчах НХЛ в Торонто и Калгари.

Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после решения Трампа о пошлинах
Спорт
Фото:Chris Tanouye / Freestyle Photography / Getty Images

С 4 февраля Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. По его словам, сборы необходимы для сдерживания миграции и наркотрафика, а также для стимулирования промышленности. В обеих странах пообещали сделать аналогичные шаги.

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