Судью отстранили за подтасовку в пользу уехавшей из России гимнастки
Кипрскую судью Евангелию Трикомити дисквалифицировали из-за подтасовки результатов на чемпионате Европы 2024 года по художественной гимнастике. Ее действия способствовали успеху 16-летней Веры Туголуковой. Об этом говорится на сайте Фонда гимнастической этики.
Туголукова до 2023 года выступала за сборную Россию, после — за Кипр.
На майском чемпионате Европы по художественной гимнастике разыгрывалась одна путевка на Олимпийские игры. На нее претендовали Туголукова и полька Лилиана Левиньская. В итоге Туголукова опередила соперницу на 0,25 балла и поехала на Олимпиаду после вмешательства Трикомити, которая сидела в высшем жюри и имела возможность блокировки оценок других судей.
В частности, Трикомити заблокировала все оценки Левиньской в упражнении с мячом, а также несколько оценок в других дисциплинах. В ответ Федерация гимнастики Польши опротестовала решение судей, но апелляция не была удовлетворена.
В фонде назвали решение Трикомити по итогам упражнения с мячом аномальным. Ее признали виновной в манипулировании результатами и неправомерном вмешательстве в работу судей.
В заявлении говорится, что Международная федерация гимнастики повторно оценила упражнения и пришла к выводу, что Левиньская должна была опередить Туголукову и получить олимпийскую путевку. В фонде также назвали Европейский гимнастический союз ответственным за произошедшее.
Туголукова заняла 16-е место на Олимпиаде в Париже по итогам личного многоборья.
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