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Силовики проверили персонал Валиевой по запросу РУСАДА

Силовики проверили персонал Валиевой по запросу РУСАДА и не нашли нарушений
РУСАДА еще в феврале 2022 года попросило МВД проверить персонал Валиевой, фактов склонения к употреблению допинга выявлено не было. WADA ранее потребовало уголовного преследования за склонение несовершеннолетних к допингу
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз на Олимпиаде в Пекине
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз на Олимпиаде в Пекине (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Правоохранительные органы, проводившие проверку персонала Камилы Валиевой по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не установили фактов склонения фигуристки к применению запрещенных веществ или их применения. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки.

РУСАДА попросило МВД провести проверку в феврале 2022 года, сразу после открытия расследования в отношении персонала спортсменки.

Глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов в своем отчете в сентябре 2022 года указал, что невозможно подтвердить, было ли какое-либо «побуждение» к использованию триметазидина со стороны вспомогательного персонала спортсменки.

Валиева и ее врачи отвергли назначение триметазидина.

Основной версией попадания препарата в организм фигуристки в итоге стал клубничный десерт, приготовленный Геннадием Соловьевым, которого Валиева называет дедушкой, на той же разделочной доске, где перед этим он измельчал свои таблетки.

CAS эта версия не убедила, Валиеву дисквалифицировали на четыре года с лишением наград.

CAS опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой
Спорт
Камила Валиева

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После публикации вердикта CAS Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к допингу. В России соответствующие нормы есть в УК, они предусматривают различные наказания вплоть до 15 лет лишения свободы.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ноябре заявляла, что хочет проверить всех причастных к допинг-скандалу на детекторе лжи.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева допинг
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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