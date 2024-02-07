Athletic узнал о планах саудовского клуба побить рекорд трансфером Салаха
Саудовский «Аль-Иттихад» летом снова попробует купить у «Ливерпуля» египетского форварда Мохамеда Салаха и на этот раз может предложить рекордную сумму, пишет The Athletic.
«Аль-Иттихад» в 2023 году предлагал «Ливерпулю» около €175 млн за Салаха, но получил отказ. Телеканал beIN Sports сообщал, что сам футболист был согласен переехать в Саудовскую Аравию. Контракт 31-летнего египтянина с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.
Источники, близкие к клубу из Джидды, сообщили, что на этот раз за Салаха готовы заплатить почти €235 млн — больше рекордных €222 млн, в которые в 2017 году Неймар обошелся ПСЖ.
В «Аль-Иттихаде» Салаху предложат зарплату примерно в четыре раза больше, чем он получает в Англии.
В 2023 году чемпион саудовской лиги подписал Карима Бензема, однако перед зимней паузой француз покинул команду и был отстранен от сборов. В окружении футболиста говорили, что он не смог вылететь с Маврикия из-за циклона. Позднее AFP сообщило, что Бензема попросил временно отпустить его из клуба.
Салах забил 19 голов в 27 матчах этого сезона за «Ливерпуль».
«Аль-Иттихад», который в прошлом сезоне победил в Саудовской Про-лиге, сейчас занимает в чемпионате седьмое место.
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