Освистанный в Гонконге Месси вышел на поле в товарищеском матче в Токио
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте товарищеского матча с «Виссел Кобе» в Токио.
Месси сменил Давида Руиса. Встреча завершилась со счетом 0:0.
На пресс-конференции накануне Месси, у которого травма ноги, не смог подтвердить, что сыграет с «Виссел Кобе», но сообщил, что его самочувствие улучшается.
Билеты на матч в Токио стоили от $68 до $1346, пишет AFP.
В воскресенье, 4 февраля, аргентинец не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Власти Гонконга сообщили, что организаторы получат меньше денег из-за отсутствия Месси.
1 февраля Месси в последний момент попал в заявку на товарищеский матч с саудовским «Ан-Насром» и сыграл только несколько минут в концовке (0:6). Выступающий за клуб из Эр-Рияда Криштиану Роналду вообще пропустил встречу из-за травмы.
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