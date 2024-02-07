Месси после скандала в Гонконге вышел на поле в Токио против «Виссел Кобе»

Освистанный в Гонконге Месси вышел на поле в товарищеском матче в Токио

«Интер Майами» сыграл вничью с «Виссел Кобе». Лионель Месси, который еще не до конца восстановился после травмы, вышел на замену во втором тайме

Лионель Месси (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте товарищеского матча с «Виссел Кобе» в Токио.

Месси сменил Давида Руиса. Встреча завершилась со счетом 0:0.

На пресс-конференции накануне Месси, у которого травма ноги, не смог подтвердить, что сыграет с «Виссел Кобе», но сообщил, что его самочувствие улучшается.

Билеты на матч в Токио стоили от $68 до $1346, пишет AFP.

В воскресенье, 4 февраля, аргентинец не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Власти Гонконга сообщили, что организаторы получат меньше денег из-за отсутствия Месси.

1 февраля Месси в последний момент попал в заявку на товарищеский матч с саудовским «Ан-Насром» и сыграл только несколько минут в концовке (0:6). Выступающий за клуб из Эр-Рияда Криштиану Роналду вообще пропустил встречу из-за травмы.