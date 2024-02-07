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Поздняков назвал условие для проведения в России новых Олимпийских игр

Поздняков: мир должен прийти в себя и серьезно попросить нас о новой Олимпиаде
Станислав Поздняков заявил, что Россия будет готова к диалогу о еще одной Олимпиаде, если международное сообщество созреет для Игр «в нормальном понимании» и очень серьезно об этом попросит
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Россию придется уговаривать провести еще одни Олимпийские игры. Его цитирует «Матч ТВ».

В среду в Сочи отмечается десятилетняя годовщина начала зимней Олимпиады.

На вопрос, что должно произойти, чтобы Россия снова провела Олимпийские игры, Поздняков ответил: «Нас должно очень серьезно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры в нормальном понимании, мы будем готовы к диалогу».

Глава ОКР отметил, что Россия — «щедрая душа». По его словам, «коллеги, в том числе зарубежные, с теплотой и неким сожалением вспоминают те времена, когда здесь была атмосфера праздника, дружбы и солидарности».

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Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года, победителем медального зачета стала сборная России.

В июле 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад, в котором утверждалось, что «в России действует система сокрытия положительных допинг-проб». На основании косвенных улик в допинге обвинили 43 спортсмена, Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2018 году назвал недостаточными доказательства против 28 из них, еще 11 были признаны виновными.

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России вернули девять медалей Игр. По золоту России в биатлонной эстафете еще ожидается решение CAS.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что «имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга не сработала», но никакой государственной системы поддержки допинга здесь «никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет».

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Анна Сатдинова
Олимпиада в Сочи Станислав Поздняков
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