Путин назвал богатейшим наследие Олимпиады в Сочи

Путин также подчеркнул, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи прошли на самом высоком уровне

Владимир Путин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Олимпийские игры 2014 года в Сочи оставили «богатейшее наследие, которое служит людям». Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина участникам мероприятий, посвященных 10-летию проведения Игр в Сочи.

«Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события», — отметил Путин, добавив, что Олимпийские и Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне.

Президент выразил уверенность, что «олимпийское наследие Сочи» продолжает служить людям до сегодняшнего дня. «На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды. Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодежью убедительно это подтверждают», — сказано в телеграмме.

Олимпийские игры 2014 года прошли 7–23 февраля. В рамках подготовки к Играм модернизировали горнолыжный кластер на Красной Поляне. В частности, появился горнолыжный курорт «Роза Хутор», который на данный момент является самым крупным и популярным в России.