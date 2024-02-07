 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Путин назвал богатейшим наследие Олимпиады в Сочи

Путин: Олимпиада оставила Сочи богатейшее наследие, которое служит людям
Путин также подчеркнул, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи прошли на самом высоком уровне
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Олимпийские игры 2014 года в Сочи оставили «богатейшее наследие, которое служит людям». Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина участникам мероприятий, посвященных 10-летию проведения Игр в Сочи.

«Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события», — отметил Путин, добавив, что Олимпийские и Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне.

Самые памятные события Олимпийских игр-2014 в Сочи. Фотогалерея
Спорт
Фото: Michael Heiman / Getty Images

Президент выразил уверенность, что «олимпийское наследие Сочи» продолжает служить людям до сегодняшнего дня. «На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды. Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодежью убедительно это подтверждают», — сказано в телеграмме.

Как Олимпиада в Сочи привела к кризису спорта в России
Спорт
Фото:Paul Kitagaki Jr. / Global look press

Олимпийские игры 2014 года прошли 7–23 февраля. В рамках подготовки к Играм модернизировали горнолыжный кластер на Красной Поляне. В частности, появился горнолыжный курорт «Роза Хутор», который на данный момент является самым крупным и популярным в России.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Владимир Путин Олимпиада в Сочи
Материалы по теме
Белый дом оставил без ответа слова Карлсона о помехах интервью с Путиным
Политика
Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Боррель сообщил, что из-за воздушной тревоги начал утро в укрытии в Киеве Политика, 11:32
Мэрия назвала срок окончания строительства бизнес-центра в районе Беговой Город, 11:32
Игорная зона «Красная Поляна» поздравила всех с юбилеем Олимпийских игр Пресс-релиз, 11:30
Акции «Делимобиля» на первых торгах на Мосбирже подорожали почти на 20% Инвестиции, 11:25
Совфед одобрил закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии Политика, 11:19
Карлсон отказался считать интервью с Путиным предательством Политика, 11:18
«Никогда не прощу»: что делать, когда обида на родителей не проходит Pro, 11:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россия не получила ответ от Японии на предложение о помощи с косатками Общество, 11:09
Путин назвал богатейшим наследие Олимпиады в Сочи Спорт, 11:08
Во дворе и по дороге в школу: новостройки, где дети будут в безопасности РБК и ПИК, 11:08
Бывший гендиректор Большого театра возглавил проект «Театральный маршрут» Общество, 11:07
Белгородский город Шебекино попал под обстрел Политика, 10:59
Редомициляция: с какими нюансами сталкиваются компании в России Pro, 10:56
Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок Политика, 10:56