В Турции сообщили об интересе «Трабзонспора» к капитану «Спартака»
«Трабзонспор» начал переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера защитника Георгия Джикии, сообщил турецкий портал 61Saat.
Команда из Трабзона рассматривает 30-летнего россиянина в качестве замены испанцу Хоакину Фернандесу.
Ранее агент Джикии Вадим Шпинев говорил, что у игрока были варианты с саудовскими и турецкими клубами, но он решил остаться в «Спартаке».
При этом, по словам агента, «Спартак» пока не сделал Джикии предложение о продлении контракта, который истекает летом, а вероятность защитника остаться в клубе при Гильермо Абаскале «почти нулевая».
В среду Шпинев опроверг «РИА Новости» переговоры с «Трабзонспором».
Джикия не играл в РПЛ с сентября, а с учетом Кубка России отыграл за «красно-белых» в этом сезоне только девять матчей.
Футболист выиграл со «Спартаком» чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
«Трабзонспор» проиграл четыре последних матча в суперлиге и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая 26 очков лидирующему «Фенербахче».
«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу «Спартака».
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько