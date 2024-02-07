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В Турции сообщили об интересе «Трабзонспора» к капитану «Спартака»

61Saat: Капитан «Спартака» Джикия может перейти в «Трабзонспор»
Джикия провел в этом сезоне девять матчей за «Спартак» и, по словам агента, вряд ли останется в команде летом, если ее по-прежнему будет возглавлять Абаскаль. «Трабзонспор» ищет защитника вместо Хоакина Фернандеса
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Трабзонспор» начал переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера защитника Георгия Джикии, сообщил турецкий портал 61Saat.

Команда из Трабзона рассматривает 30-летнего россиянина в качестве замены испанцу Хоакину Фернандесу.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев говорил, что у игрока были варианты с саудовскими и турецкими клубами, но он решил остаться в «Спартаке».

При этом, по словам агента, «Спартак» пока не сделал Джикии предложение о продлении контракта, который истекает летом, а вероятность защитника остаться в клубе при Гильермо Абаскале «почти нулевая».

В среду Шпинев опроверг «РИА Новости» переговоры с «Трабзонспором».

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Георгий Джикия

Джикия не играл в РПЛ с сентября, а с учетом Кубка России отыграл за «красно-белых» в этом сезоне только девять матчей.

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Футболист выиграл со «Спартаком» чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Трабзонспор» проиграл четыре последних матча в суперлиге и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая 26 очков лидирующему «Фенербахче».

«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу «Спартака».

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