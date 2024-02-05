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Агент назвал «почти нулевыми» шансы продлить контракт Джикии при Абаскале

Агент Шпинев: Вероятность продлить контракт Джикии при Абаскале почти нулевая
Вадим Шпинев рассказал, что у капитана «Спартака» были варианты уйти в зимнее трансферное окно, но он выбрал остаться в клубе. По его словам, если летом Абаскаль все еще будет тренером команды, контракт продлить не удасться
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Агент капитана «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев заявил«Чемпионату», что клуб пока не сделал обещанного предложения игроку о продлении контракта и стороны вряд ли смогут договориться по условиям летом, если тренером команды останется Гильермо Абаскаль.

Джикия в этом сезоне не играл в РПЛ с начала сентября, а с учетом Кубка России провел за команду всего девять матчей. Его контракт действует до конца сезона с опцией продления еще на один.

На вопрос о том, как он оценивает вероятность продления контракта со «Спартаком» летом, если испанец останется в клубе, Шпинев ответил: «Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе — никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить».

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По словам агента, у Джикии зимой были варианты с саудовскими и турецкими клубами, а также с «Локомотивом» и «Ростовом», но футболист сам решил остаться в «Спартаке».

Также Шпинев рассказал об организованной гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым на сборах встрече между Абаскалем и Джикией. «Разговор был непростой, серьезный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз», — отметил агент.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу «Спартака».

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Джикии 30 лет. Он играет за «Спартак» с 2017 года, выиграл с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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