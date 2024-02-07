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Овечкин забросил шайбу в первом матче после отпуска в ОАЭ

Александр Овечкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после отпуска в ОАЭ
На счету Овечкина 10 голов в 45 играх. И пока что все идет к тому, что этот сезон станет для игрока худшим по результативности
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

«Думаю, моя шайба была своего рода сигналом к пробуждению для всех нас, — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ. — Мы принимали умные решения, играли в чужой зоне большую часть времени, но не забили».

Российский форвард впервые вышел на лед после взятого посреди сезона отпуска, который провел в ОАЭ. Он не играл с 27 января, когда отметился голом в гостевой встрече с «Даллас Старз».

На счету Овечкина 10 голов в 45 играх. Если результативность форварда останется примерно на таком же уровне, то рискует закончить сезон с показателем в районе 18 голов. Ранее даже в самые неудачные для себя годы капитан «Вашингтона» не забрасывал менее 32 шайб за сезон. Отметки в 30 голов он не достиг единственный раз в карьере лишь в укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы.

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Овечкин является вторым снайпером в истории НХЛ. На его счету 832 гола. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, который опережает россиянина на 62 шайбы.

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